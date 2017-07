Mourinho weigert Valencia te wisselen: rood

Tatjana Muskiet

Manchester United zegevierde maandagnacht in de Verenigde Staten met 2-1 over Real Salt Lake. Romelu Lukaku, die voor 85 miljoen euro overkwam van Everton, scoorde voor het eerst voor de formatie van José Mourinho. Maar opvallender dan de goal van de 24-jarige spits was de rode kaart voor Antonio Valencia. Volgens Mourinho kreeg de 31-jarige voetballer uit Ecuador pas rood nadat hij weigerde Valencia naar de kant te halen. De vleugelspeler van United beging een harde overtreding beging op Sebastian Saucedo.Na een blessurebehandeling van een aantal minuten vroeg Arbiter Allen Chapman Mourinho om Valencia te wisselen. De Portugese oefenmeester weigerde dit, waarna de voetballer uit Ecuador alsnog de rode kaart kreeg voorgeschoteld.(Telegraaf)…[+]