Myanmar geeft VN toestemming voor voedselhulp aan Rohingya

Tatjana Muskiet

De autoriteiten van Myanmar hebben de Verenigde Naties toestemming gegeven voedselhulp te bieden in de provincie Rakhine. Dat heeft woordvoerster Bettina Lüscher van het World Food Programme vrijdag bekendgemaakt. De organisatie was bijna twee maanden niet welkom in het gebied, waar veel Rohingya wonen. Honderdduizenden leden van deze moslimminderheid zijn op de vlucht geslagen voor het geweld van het leger van het overwegend boeddhistische Myanmar. Ze trokken massaal naar buurland Bangladesh."WFP heeft groen licht gekregen om de voedselverstrekking in het noordelijk deel van Rakhine te hervatten. We werken samen met de regering aan de invulling van details", zei Lüscher in Genève. Een tijdschema voor levering van rantsoenen kon ze niet geven. Daarover wordt nog overlegd.