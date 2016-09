NDP keurt massale oproep vlagverbranding af

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De Nationale Democratische Partij (NDP) keurt de massale oproep via social media om de vlag van de partij in brand te steken, af. Op social media is een filmpje verspreid, waarbij een NDP-vlag wordt verbrand. Degene die dit doet, zingt uit ontevredenheid vanwege de slechte economische situatie in het land een liedje van NDP-fractieleider Andre Misiekaba.

DNA-lid Amzad Abdoel (NDP) vindt het een heel gevaarlijke oproep, omdat wij in Suriname dit eerder niet hebben gekend. Hij zegt dat er andere manieren zijn om je ontevredenheid te uiten. “Onze Grondwet geeft aan wat onze rechten zijn, maar ook wat onze plichten zijn. Je moet respect hebben voor anderen. Het doel van social media wordt misbruikt. Op social media zijn ook heel wat valse profielen aangemaakt van vicepresident Ashwin Adhin, DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en andere NDP’ers om allerlei dingen te slingeren. Er worden verschillende clipjes gemanipuleerd.” Abdoel zegt dat men nog blij moet zijn dat dit niet strafbaar is in ons land, terwijl dit wel het geval is in andere landen.

Volgens hem zal regelgeving op dit gebied moeten komen, zodat personen die hiermee bezig zijn, vervolgd kunnen worden. “Social media kan best wel gebruikt worden voor de politiek. Dat hebben verschillende politieke partijen vóór de verkiezingen ook gedaan. Na de verkiezingen moeten we als broeders met elkaar leven.” Abdoel vindt het erg dat niet zolang terug er een massabijeenkomst was voor ondersteuning van president Desi Bouterse op het Onafhankelijkheidsplein, waarbij gezegd werd dat alle mensen die daar aanwezig waren betaald zouden zijn. Alle NDP’ers werden toen via social media voor een koe uitgemaakt.

“Surinamers zijn mensen met veel geduld. Ze weten wat er gebeurd en de mensen zullen daarom niet klakkeloos gehoor geven aan een oproep via social media. Ik denk dat de mensen eerst goed doordenken van wat er allemaal gebeurt. Ik roep eenieder op het hoofd koel te houden.” Volgens Abdoel misbruiken sommigen social media voor zaken die niet geoorloofd zijn en niet behoren tot die van de Surinaamse samenleving. “Ik ben echt bang van wat er kan gebeuren. Ik houd mijn hart vast.”…[+]