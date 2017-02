Tatjana Muskiet

Negende editie SDB WOOF! T-shirt gelanceerd

PARAMARIBO – De Stichting Dierenbescherming Suriname (SDB) en Readytex NV lanceren op 5 februari, tijdens de maandelijkse boekenverkoop in het dierenasiel, het nieuwste SDB-T-shirt. Net zoals de vorige 8 T-shirts, heeft ook dit nieuwe exemplaar een bijzonder leuke print en is het bovendien, vanwege de timing en vanwege de opdruk, ook een perfect Valentijnsdaggeschenk. Door spullen van SDB op deze dag te kopen, kan de stichting weer een tijdje doorgaan met het goede werk dat zij doet ten behoeve van het Surinaams dier. Dit meldt SDB in een persbericht.

Twee hondjes, ééntje zwart en ééntje wit, lief tegen elkaar aangeleund en met daaronder de tekst ‘I got you babe’, een print met een simpele, maar toch belangrijke boodschap. Een van vriendschap en van onvoorwaardelijke liefde, iets waar elke hond zijn of haar baasje mee verwent. “Kunt u daar niet van meepraten, dan is dit uw kans om op deze dag bij het dierenasiel een lieve viervoeter uit te kiezen om te adopteren en mee naar huis te nemen. De stichting rekent voor haar werk op uw ondersteuning en zij en alle dieren in het asiel zijn u daar ontzettend dankbaar voor”, aldus SDB. De T-shirts zijn er in veel maten en kleuren. Deze mag trouwens beslist niet missen in uw collectie DBS-T-shirts als u die graag verzamelt. Als u ze allemaal heeft, vanaf het eerste WOOF! T-shirt, dan wordt dit het negende T-shirt in uw assortiment…[+]