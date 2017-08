Neymar haalt uit naar bestuur van Barça

Tatjana Muskiet

Neymar heeft vanuit Parijs uitgehaald richting het bestuur van FC Barcelona. Volgens de voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrokken aanvaller is er een aantal bestuursleden ‘dat daar niet meer zouden mogen zitten.’ “De club verdient beter. Ik ben zeer teleurgesteld in die mensen”, aldus de sterspeler van PSG, die vooral lijkt te doelen op voorzitter Josep Bartomeu. “Toen ik bij Barcelona arriveerde, zag alles er goed uit. Ik had vier heel fijne jaren, maar Barça verdient beter. Ik heb er veel vrienden. Ik hoop dat Barça snel weer een team krijgt dat competitief is”, aldus Neymar na de 6-2 zege op Toulouse. (Telegraaf)…[+]