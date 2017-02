Neymar: “Niets is onmogelijk”

Tatjana Muskiet

Neymar gelooft dat FC Barcelona nog in staat is om Real Madrid te achterhalen in de Spaanse titelstrijd.Real Madrid staat momenteel eerste in La Liga, met één punt voorsprong op Barcelona, maar de ploeg heeft nog twee wedstrijden tegoed. De Koninklijke verloor dit seizoen nog maar één keer.

“Ik weet dat het een beetje lastig is, maar niets is onmogelijk”, vertelde Neymar in een interview met Red Bull. “Vorig jaar hadden we twaalf punten voorsprong op de tweede plaats en eindigden we met slechts één of twee punten voorsprong, als ik me niet vergis.” “Er zijn nog veel wedstrijden te gaan, alles kan gebeuren en we zijn echt gefocust. We zijn dorstig voor de titel en we gaan ervoor.”(goal)…[+]