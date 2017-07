Neymar schiet Barça langs United

Tatjana Muskiet

FC Barcelona heeft donderdag in de Verenigde Staten Manchester United verslagen. De twee teams troffen elkaar tijdens de Champions Cup in het FedEx Field in Landover in de VS. De Braziliaanse aanvaller Neymar maakte in de 31e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor de Catalanen. Zowel Barcelona-coach Ernesto Valverde als United-trainer José Mourinho wisselde na rust veel spelers. Jasper Cillessen speelde bij Barcelona de hele wedstrijd. Daley Bind kwam bij Manchester alleen de eerste helft in actie.(Telegraaf)...[+]