Nieuw-Zeeland wil laptopverbod moslimvluchten

Tatjana Muskiet

WELLINGTON – Nieuw-Zeeland overweegt om aan boord van een aantal passagiersvliegtuigen een verbod in te stellen op laptops en andere elektronische apparaten. Het gaat om vluchten van en naar sommige moslimlanden. De apparaten mogen alleen mee in het laadruim en niet als cabinebagage. In de apparaten zouden kleine bommen verstopt kunnen worden. Nieuw-Zeeland volgt met een verbod het voorbeeld van de Amerikaanse overheid, de Britten en Australië.Het is nog niet duidelijk om welke vluchten of landen van en naar Nieuw-Zeeland het gaat.(Telegraaf)…[+]