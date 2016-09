Nieuwe onlusten in hoofdstad Gabon

Tatjana Muskiet

LIBREVILLE – In de Gabonese hoofdstad Libreville zijn donderdag nieuwe onlusten uitgebroken na de omstreden nipte verkiezingsoverwinning van president Ali Bongo. In de wijk Nkembo raakten veiligheidstroepen slaags met betogers en klonken explosies en schoten, meldden ooggetuigen. Zeker drie mensen zijn omgekomen en honderden mensen zijn gearresteerd. In zeker negen verschillende wijken in Libreville waren rellen, zeiden twee ooggetuigen en een bron bij de politie. Minister van Binnenlandse Zaken Moubelet Boubeya sprak van 1100 arrestaties.(Telegraaf)…[+]