Nigeria zet zich in voor ontvoerde meisjes

Buhari sprak woensdag met 21 meisjes die werden vrijgelaten door de terreurorganisatie. Ze kwamen vrij na gesprekken tussen de regering en leiders van Boko Haram onder bemiddeling van Zwitserland en het Internationale Rode Kruis. „Niet alleen gaan we de meisjes redden, we nemen ook de verantwoordelijkheid voor hun doelen en ambities in het leven op het gebied van onderwijs, werk en hun privéleven”, aldus Buhari. „Het is niet te laat voor de meisjes om terug naar school te gaan en hun studiedoelen na te jagen.”(Telegraaf )…[+]