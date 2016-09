Noodlanding vliegtuig op Franse snelweg

Tatjana Muskiet

BRIGNOLES – Net als in de film, maar dan in het echt. Door motorproblemen moest een vliegtuigje een noodlanding maken op de snelweg bij het Zuid-Franse Brignoles. Een piloot kwam in de lucht in de problemen op dinsdagochtend en kwam tot de conclusie dat er geen andere optie was dan een noodlanding maken. Het vliegtuigje had twee passagiers aan boord toen de noodlanding plaatsvond op de A8-snelweg. Er zijn geen berichten van gewonden.(Telegraaf)…[+]