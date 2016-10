Noodweer Vietnam eist zeker 25 levens

Tatjana Muskiet

HANOI – Zeker 25 mensen zijn in Vietnam om het leven gekomen door overstromingen na zware regenval. De Vietnamese dienst voor rampenbestrijding meldde maandag dat ook de materiële schade groot is. In het midden van het land heeft het noodweer bijna duizend huizen verwoest. Ongeveer 120.000 andere woningen staan onder water. Op televisiebeelden is te zien dat mensen naar het dak van hun huis zijn gevlucht. Een half miljoen mensen hebben hun woning moeten verlaten. Inmiddels dient de volgende storm zich aan. Weerkundigen verwachten dat tyfoon Sarika Vietnam woensdag bereikt. De autoriteiten denken dat 22 van de 63 provincies in het land daarvan gevolgen zullen ondervinden.(Telegraaf)…[+]