Obama troost weduwe Thielemans

Tatjana Muskiet

TERHULPEN – De Amerikaanse president Barack Obama heeft een brief geschreven aan de vrouw van de overleden muzikant Toots Thielemans. De brief werd zaterdag tijdens de uitvaart meegebracht door de Amerikaanse jazzpianist en componist Kenny Werner, een intieme vriend en collega van Thielemans. Hij las de brief voor tijdens de plechtigheid. “Lieve Huguette, ik was diep bedroefd toen ik het heengaan van uw man vernam. Ik hoop dat gedeelde herinneringen uw leed zullen verzachten. Moge de muziek van Toots je leiden en troost bieden. Ik ben zeker dat ze dat voor ieder van ons zal doen. Put kracht uit de steun van vrienden en familie. Weet dat u in de komende dagen in mijn gedachten zult zijn.”(Telegraaf)…[+]