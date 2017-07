Omstreden stembusgang in ’kruitvat Venezuela’

Tatjana Muskiet

CARACAS – Bijna twintig miljoen Venezolanen kunnen zondag naar de stembus om op initiatief van president Nicolás Maduro een grondwetgevende vergadering te kiezen. Het wordt een spannende dag, maar niet vanwege de uitslagen. Tegenstanders van Maduro zien de stembusgang als een ’truc’ om het parlement uit te schakelen. De vraag is hoe zij reageren. Maduro wil dat uit circa 5500 overwegend regeringsgetrouwe kandidaten een raad van 545 leden wordt gekozen die het politieke stelsel met een grondwet hervormt. Zijn doel is aan de macht blijven. Hij verloor twee jaar terug de meerderheid in het parlement. De oppositie boycot de stembusgang en de meeste Venezolanen hebben het te druk om aan een beetje eten te komen. Maduro heeft demonstraties verboden, maar de betogers die sinds april massaal de straat op gaan, lijken niet thuis te blijven.(Telegraaf)…[+]