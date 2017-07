Onvoldoende steun voor intrekken ’Obamacare’

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zijn er wederom niet in geslaagd de zorgwet van oud-president Barack Obama te ontmantelen. Meerdere senatoren van de regeringspartij maakten dinsdag duidelijk niet van plan te zijn het intrekken van ’Obamacare’ te steunen zonder dat er een alternatief voorhanden is. Het intrekken en vervangen van de zogeheten Affordable Care Act is al jaren een Republikeins speerpunt. Inmiddels controleert de partij beide huizen van het parlement, maar pogingen de door hen verfoeide zorgwet van Obama in te trekken en te vervangen door eigen wetgeving verlopen uiterst moeizaam. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, erkende maandag onvoldoende steun te hebben voor de invoering van een alternatief zorgstelsel. Daarop kondigde hij aan op korte termijn een stemming te willen over het schrappen van Obamacare zonder daar alternatieve wetgeving tegenover te stellen.(Telegraaf)…[+]