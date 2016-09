Ook kinderen kunnen EHBO aanleren en toepassen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) is vandaag gestart met een pilot-programma om kinderen van kindertehuizen te trainen in Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO). Twaalf kinderen zijn met EHBO-vaardigheden versterkt. Met deze stap wil het SRK kinderen (en ouders) bewust maken van de eigen veiligheid in hun woon, speel en leer-omgeving en hoe te handelen bij ongevallen, zegt Humphrey Blinker, Coördinator van de Disaster Management Unit van het SRK.

Het komt wel eens voor dat spelende kinderen een ongelukje krijgen tijdens het spelen thuis op het erf, op straat of op school. Want ongevallen en andere ernstige gebeurtenissen kunnen een ieder overal en op elk moment overkomen. En dan maakt het niet uit als het gaat om een mistap/ val van de trap of een brandwond tijdens de BBQ. Het SRK verzorgd vanaf de jaren 60 trainingen om voorbereid te zijn op de alledaagse ongevallen…[+]