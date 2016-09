Oppositie Congo meldt tientallen doden

De Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie hebben tot kalmte gemaand. Volgens de VN werden in de nacht van maandag op dinsdag de kantoren van ten minste zes oppositiepartijen in brand gestoken. In het kantoor van de Unie voor Democratie en Sociale Vooruitgang vielen daarbij vijf doden, zei een woordvoerder. De UDPS wordt aangevoerd door Etienne Tshisekedi, die in 2011 de presidentsverkiezingen van Kabila verloor.(Telegraaf)…[+]