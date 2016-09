Oud-strijders overhandigen brief Nederlandse ambassadeur

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO-

Een delegatie van de Federatie van Oud-strijders en ex-militairen bestaande uit de F. van Russel, voorzitter, W. van Gom, secretaris, A. Hermelijn, ex-gunner uit de Tweede Wereldoorlog en mevrouw P. Hermelijn, vrouwelijke hulpkracht uit de Tweede Wereldoorlog, heeft op donderdag 8 september 2016 een brief overhandigd aan de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman met het verzoek deze door te sturen naar de Nederlandse minister van Defensie, Jeanine Hennis – Plasschaert. De Federatie doet in de brief de Nederlandse minister het verzoek een informatie boek voor de Surinaamse schooljeugd te financieren. Het boek zal worden geschreven door de heer Jules Rijssen.

Dit informatie boek moet gaan over de rol van de kolonie Suriname en van jonge Surinamers tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog. De bijdrage die de kolonie Suriname en jonge Surinamers (toen nog Nederlandse onderdanen) in deze twee oorlogen hebben geleverd, is nog niet eerder vastgelegd voor de Surinaamse jeugd...[+]