Pamaka Newmont-Community Development Fund opgericht

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Op het kantoor van Surgold heeft gisteren de oprichting plaatsgevonden van het Pamaka Newmont-Community Development Fund. Het doel van het Community Development Fund (CDF) is om projecten te financieren die bijdragen aan duurzame sociale en economische ontwikkeling van de negen dorpen die deel zijn van de Pamaka-gemeenschap. Dit meldt de organisatie in een persbericht.

Surgold geeft met de oprichting van dit fonds invulling aan de afspraak die het bedrijf en de regering hierover hebben gemaakt in de Delfstoffenovereenkomst van november 2013. De oprichting van het CDF is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die Surgold en de Pamaka-gemeenschap in juni 2016 hebben gesloten.

Het beheer van het fonds ligt in handen van de Stichting Pamaka Newmont-Community Development Fund. Het bestuur van deze stichting bestaat uit zes personen; twee namens Surgold, twee namens de regering, (Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen) en twee afgevaardigden van het traditioneel gezag van de Pamaka-gemeenschap.

Het bestuur van de stichting zal, op basis van de prioriteiten die zijn geïdentificeerd door de lokale bevolking, bepalen welke projecten in aanmerking komen voor financiering van het CDF. In opdracht van de Pamaka-gemeenschap heeft het consultancybureau Nikos de afgelopen maanden een inventarisatie gemaakt van de behoeften van de dorpen. Naast de negen dorpsontwikkelingsplannen is er ook een regionaal ontwikkelingsplan opgesteld.

Naast Surgold als grootse donor van het CDF, kunnen ook andere donoren bijdragen aan het fonds, onder andere via erfstellingen, legaten en schenkingen. De eerste inleg van Surgold is USD 50.000. Daarna zullen de bijdrages van het bedrijf afhankelijk zijn van de behoefte, bepaald door de goedgekeurde projecten.De bestuursleden van de stichting zijn onder andere Jozef Amautan en Serita Dewinie namens de Pamaka-gemeenschap, Valerie Refos-Lalji en Iryda Rijker het ministerie en Albert Ramdin en Dennis Lim A Po namens Surgold...[+]