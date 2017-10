Peter Madsen bekent lijkschennis lichaam Zweedse journalist

Volgens Madsen is de journalist aan boord van de onderzeeër om het leven gekomen door een koolmonoxidevergiftiging, terwijl hij zelf aanwezig was op het dek van het vaartuig. Madsen verklaarde eerder dat Wall overleed nadat de luikenkap van de onderzeeër per ongeluk op haar hoofd viel toen hij het vasthield. Hij stelde de journalist daarna een zeemansgraf te hebben gegeven.

Wall werd op 11 augustus als vermist opgegeven toen ze niet terugkwam van een interview met Madsen. De Deense politie vond begin oktober het hoofd en de benen van Wall. De romp van Wall spoelde in augustus aan op een oever van het Deense eiland Amager. In dezelfde wateren werd eerder deze maand ook een zaag gevonden.