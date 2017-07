Pilot project implementatie Basic Life Skills komend schooljaar

Tatjana Muskiet

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur start in het komend schooljaar met een pilot project voor de incorporatie van Basic Life Skills and Education (BLSE) programma op de basisschool. De proef wordt gedraaid op zeven scholen, namelijk de Openbare Scholen te Sophia’s Lust, Hanna’s Lust, Meerzorg 4, Rijksdijk, von Freyburg, Latour 1 en 2. In de leerjaren 3, 4 en 5 zal elke week een blokuur besteed worden aan het onderwerp. Minister Robert Peneux noemt dit een goed moment om te starten met het project. “We praten al zestien jaar over het invoeren van het BLSE-programma op scholen. Ik wilde niet een 17e jaar ingaan zonder er werk van te maken.”

De keuze van de pilotscholen kwam niet makkelijk. Er is hierbij voornamelijk uitgekeken naar scholen waar de resultaten niet denderend zijn. “De randvoorwaarden zijn er wel op deze scholen, maar vanwege de milieu-omstandigheden komt een daling in de resultaten. Dit is een voorzichtige benadering. Het BLSE-programma moet er dus voor zorgdragen dat de leerlingen beter gaan performen in de output,” aldus de bewindsman.

De kinderen worden via het project vaardigheden aangeleerd hoe om te gaan met maatschappelijke veranderingen. Hierbij komen de 21st century skills van toepassing, namelijk kritisch denken, probleemoplossend vermogen, sociale vaardigheden en creatief denken. Volgens de minister is de driehoeksverhouding, leekracht-omgeving-ouder, bij de uitvoering van het project ook belangrijk…[+]