Pilotproject opruiming Latour gestart

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Het pilotproject opruiming Latour is woensdag van start gegaan. Drie maanden lang zullen permanente daklozen en de zelfmelders van het Bureau Dak- en Thuislozen (BDT) Latour het ressort Latour en omgeving schoonmaken. Dit meldt het BDT in een persbericht.

Het thema voor dit project is Latour network community group for health. Dit project is een initiatief van BDT-Latour in samenwerking met buurtorganisatie Stibula en andere belanghebbende organisaties en bedrijven zoals Fernandes, Uitvoerend Bureau van de Nar (UBN), de Bestuursdienst en het Meldpunt kinderbescherming Latour.

De werkzaamheden zullen onder begeleiding van de politie en medewerkers van BDT plaatsvinden. “De overheid en andere organisaties investeren in de daklozen, dus hebben wij gemeend om de samenleving iets terug te geven. We willen de samenleving laten zien dat de dakloze mannen ondanks hun situatie ook wat terug kunnen doen voor de gemeenschap”, zegt locatiemanager Claudia Cotin. “Ik hoop dat de gemeenschap de nodige medewerking zal verlenen aan deze groep mannen om het project succesvol te laten verlopen.”…[+]