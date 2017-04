Pique lacht om praatjes Ramos

Tatjana Muskiet

Gerard Pique en Sergio Ramos hadden het zondag – geheel volgens verwachting – weer eens met elkaar aan de stok. Tijdens de door FC Barcelona gewonnen El Clasico (2-3) moest de aanvoerder van Real Madrid met rood naar de kant na een charge met twee benen vooruit op Lionel Messi. En dat zorgde voor behoorlijk wat commotie. Natuurlijk rende Pique direct na de overtreding naar scheidsrechter Alejandro Hernández Hernández om de leidsman te wijzen op de ernst van de overtreding. De arbiter had zijn oordeel al geveld, maar desondanks kon Ramos de actie van zijn verdedigingspartner bij het nationale team niet waarderen. Met een opgestoken duimpje en een praatgebaar – waarbij de vier vingers naar de duim worden gebracht – uitte hij zijn ongenoegen.

Na afloop van het duel kon Pique alleen maar lachen om de reactie van Ramos. “Wanneer je thuis komt, zul je er spijt van hebben, want het was duidelijk een rode kaart. Je komt met twee benen vooruit aanvliegen”, richtte de Barça-verdediger zich via Marca direct tot de mandekker van De Koninklijke. “In het Santiago Bernabeu zijn ze gewend aan toegeeflijke scheidsrechters. Wanneer ze niet kunnen winnen is de arbiter plots de bad guy.”(Telegraaf)…[+]