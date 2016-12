Poetin prijst Trump nog maar eens

Tatjana Muskiet

MOSKOU – De Russische president Poetin vindt de nieuwe president van de Verenigde Staten een verstandige man die snel zijn verantwoordelijkheden zal begrijpen. „Trump was een ondernemer en zakenman. Hij is al een staatsman, de leider van de verenigde Staten, een van de leidende landen in de wereld.” Poetin deed deze loftuitingen tijdens een interview zondag met NTV TV, een Russische internetzender. „Als hij werkelijk verstandig is, dan zal hij volledig en vlot begrijpen dat zijn verantwoordelijkheid nu op een ander niveau ligt”, zei hij over het zakenverleden en het bestuurlijke heden van Trump.(Telegraaf)…[+]