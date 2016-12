Poetin: we zoeken vrienden, geen vijanden

Tatjana Muskiet

MOSKOU – Rusland wil graag samenwerken met de Verenigde Staten, bijvoorbeeld om het wereldwijde terrorisme aan te pakken. President Vladimir Poetin zei dat donderdag in zijn jaarlijkse toespraak tot de natie. Zijn rede was opmerkelijk vriendelijk en verzoenend van toon tegenover de Verenigde Staten. De relatie tussen Rusland en de VS is de afgelopen jaren onderkoeld geraakt door de oorlog in Syrië en het conflict in Oost-Oekraïne. Maar Poetin wil na de verkiezingswinst van Donald Trump, die hem gunstig gezind is, een nieuw diplomatiek hoofdstuk openen. ,,We zijn klaar om samen te werken met de nieuwe Amerikaanse regering”, zei hij. ,,We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de internationale veiligheid.”(Telegraaf)…[+]