Pogba eert ‘magisch moment’ met broer met kapsel

Tatjana Muskiet

Florentin Pogba, verdediger bij Saint-Étienne, heeft zijn rugnummer en dat van zijn broer Paul, vedette bij Manchester United, in zijn haar geschoren. Dit ter gelegenheid van het Europa Leagueduel donderdagavond tussen beide clubs. “Nummer 19 is van mij en de zes is van hem”, aldus Florentin. “Het wordt een magisch moment en ik hoop dat hij en ik er zoveel mogelijk van genieten als we kunnen.” De familie Pogba heeft overigens een hele geschiedenis van opvallende kapsels. Vooral Paul heeft er een handje van. Ooit tooide hij zich met een luipaardkapsel en verwerkte hij een Pokémon in zijn haar. Florentin liet eerder al weten dat winnen het enige is waar Paul zich druk over maakt. “Hij is erg geïrriteerd als hij verliest. Vanwege zijn status als duurste speler van de wereld krijgt hij veel meer aandacht, zowel negatief als positief. Paul kan het handelen, hij is mentaal zeer sterk al sinds zijn jeugd.”(Telegraaf)…[+]