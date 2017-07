Politie intensiveert invallen in drugshaarden

Tatjana Muskiet

NICKERIE – Politie-invallen in de bekende drugshaarden worden de komende tijd ge├»ntensiveerd, deelt de politiecommandant Widjaikumar Oedit van regio West de krant mee. Hij vervolgt door te zeggen dat er in de afgelopen dagen twee locaties zijn aangedaan. Een betreft een handelszaak in verfwaren aan de Gouverneurstraat in Nieuw-Nickerie. Na een tip werd de zaak aangedaan en de politie stuitte tijdens het onderzoek op drie dozen sigaretten van het merk Tradition en een hoeveelheid, ongeveer 200, xtc-tabletten. Bij nader onderzoek is komen vast te staan dat er geen accijnzen betaald was op de sigaretten en dat die dus het land illegaal zijn binnengebracht. In deze zaak werden twee personen aangehouden. Een werd na verhoor heengezonden, terwijl de tweede man bekend heeft dat de gesmokkelde sigaretten en de xtc-tabletten hem toebehoorden. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Oedit benadrukt dat hoewel in deze zaak het ook gaat om een economisch delict, de mogelijkheid niet bestaat om de zaak buiten proces af te handelen, omdat er ook sprake is van het in bezit hebben van harddrugs wat strafbaar is…[+]