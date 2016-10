Politie treft afgebrande wagen aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft gisteren ter hoogte van mast 39 aan de Afobakaweg, enkele meters in het bos, in het district Para een afgebrand voertuig aangetroffen.

De wagen had geen kenteken, motor, motorkap en ruiten; alleen de body was er nog. Vermoedelijk zou de wagen zijn gestolen en vervolgens zijn gesloopt. Het zou daarna in brand zijn gestoken, waardoor de kleur niet meer duidelijk is. Bij de politie is melding gemaakt van een afgebrand voertuig. De krant verneemt dat de auto vermoedelijk al drie weken op de locatie zou zijn gezien. Het karkas is in het belang van het onderzoek in beslag genomen…[+]