Politieheli uit de lucht geschoten

Tatjana Muskiet

MEXICO-STAD – Criminelen hebben in het westen van Mexico een politiehelikopter uit de lucht geschoten. Daardoor kwamen drie politiemensen en de piloot om het leven, aldus Mexicaanse media woensdag. Het incident was dinsdag bij de plaats Apatzingán in de staat Michoacán. De helikopter werd ingezet bij een actie tegen een misdaadsyndicaat. De bendeleden namen het hefschroefvliegtuig onder vuur. Het toestel vatte vlam en stortte neer.(Telegraaf)…[+]