Politieman doet aangifte van bedreiging

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een politieman heeft in Paramaribo aangifte van bedreiging gedaan. Hij verklaarde bij zijn collega’s dat hij was gaan voetballen waar hij een woordenwisseling kreeg met enkele mannen. Er zou daar verder niets zijn gebeurd, want hij verliet de plaats. Zijn zus zou hem hebben verteld dat enkele mannen in een zwarte wagen bij haar waren stopten, terwijl zij op de berm liep. Ze zag drie mannen in de auto zitten die zwaargewapend waren. Een van hen zei tegen haar dat ze haar broer die politieman is, zouden doden, waarna ze wegreden. De wagen zou daarna weer in de omgeving zijn gesignaleerd. De politie heeft gesurveilleerd, maar trof het voertuig niet aan…[+]