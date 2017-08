Protest in Arizona verwacht bij bezoek Trump

Tatjana Muskiet

WASHINGTON – Duizenden mensen hebben aangekondigd dat ze tegen Donald Trump gaan betogen als de president in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) een bezoek brengt aan Phoenix in de staat Arizona. Burgemeester Greg Stanton van Phoenix, een Democraat, heeft de Republikein Trump nog geadviseerd zijn bezoek uit te stellen, maar die voelt daar niets voor. De president moet onder meer rekening houden met betogers die fel gekant zijn tegen de wijze waarop Trump immigratie wil inperken door het bouwen van muur tussen Mexico en de Verenigde Staten. Trump is tijdens zijn bezoek aan Arizona ook van plan een kijkje te nemen bij een centrum voor de grensbewaking in de stad Yuma.(Telegraaf)…[+]