Rafael Nadal geeft de moed niet op

Tatjana Muskiet

Rafael Nadal komt al een paar jaar niet meer in de buurt van grandslamzeges, maar de 30-jarige Spanjaard geeft de moed niet op. Dat liet hij gisteren weten na zijn nederlaag in de vierde ronde tegen Lucas Pouille uit Frankrijk. Na vijf slopende sets moest Nadal zich in de tiebreak gewonnen geven. “Ik heb nog altijd de motivatie om te blijven werken”, zei de misschien wel grootste vechtjas uit de tennisgeschiedenis. “Ik moet op sommige momenten beter serveren. Ik moet mijn opponenten meer pijn doen met mijn slagen. Dat lukte vandaag niet.(Telegraaf)…[+]