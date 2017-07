Ramos hoopt dat Neymar vertrekt bij Barça

Tatjana Muskiet

Real Madrid-verdediger Sergio Ramos wisselde aan het einde van El Clasico tegen FC Barcelona shirtjes uit met Neymar. De aanvoerder van de club uit de hoofdstad van Spanje zou het niet erg vinden als Neymar voor een recordbedrag vertrekt van de Catalaanse club naar PSG. "Ik heb een goede relatie met Neymar. We hebben shirtjes gewisseld. Ik hoop dat dit de laatste keer was met hem als speler van Barcelona. Dan hebben we weer een probleem minder", vertelde Ramos. "We hebben verder niet gepraat, en ik ga met hem ook niet over privézaken hebben. Iedereen staat het vrij om zijn eigen toekomst te bepalen. Ik vind hem een geweldige voetballer, een vitale voetballer voor Barcelona. Zijn vertrek zou ons helpen. Hij maakt vaak het verschil in grote wedstrijden", aldus Ramos.