Real Madrid boekt met B-team bekerzege bij derdeklasser Fuenlabrada

Tatjana Muskiet

Real Madrid heeft donderdag in de vierde ronde van de Copa del Rey de uitwedstrijd tegen Fuenlabrada gewonnen. Dankzij twee benutte strafschoppen werd de Spaanse derdedivisionist met 0-2 verslagen.

De Spaanse kampioen zet op die manier een grote stap richting de achtste finales van het bekertoernooi. Zelfs een kleine nederlaag eind volgende maand in het Estadio Bernabeu kan Real zich veroorloven.

Coach Zinedine Zidane gunde zijn sterspelers rust tegen de club uit de Segunda Division B en stuurde een B-team het veld in. Marco Asensio was een van de weinige vaste krachten die toch gewoon in de basis stond. De aanvallende middenvelder, deze keer geposteerd in de spits, opende na ruim een uur spelen de score uit een penalty.

Ook de tweede goal van Real viel uit een strafschop. Lucas Vazquez maakte net als Asensio geen fout vanaf elf meter. Fuenlabrada speelde de wedstrijd met tien man uit na een rode kaart voor Paco Candela. Vlak voor tijd werd ook Jesus Vallejo van Real uit het veld gestuurd.(NU.nl)…[+]