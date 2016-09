Real Madrid nog foutloos

Tatjana Muskiet

Real Madrid staat na vier speelronden in de Spaanse competitie op de maximale score van twaalf punten. De Europese kampioen versloeg zondagavond RCD Espanyol met 2-0. James Rodríguez opende op slag van rust de score met een trefzekere solo. In de 71e minuut besliste Karim Benzema de wedstrijd.

Bij Real Madrid ontbraken de sterspelers Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Ronaldo had last van een griepje, Bale worstelde met een heupblessure. De absentie van het trefzekere topduo deerde de Madrilenen in Barcelona nauwelijks. Real Madrid behaalde bij Espanyol de zestiende competitiezege op rij. Daarmee verbrak de ploeg van Zidane het eigen clubrecord. Het Spaanse record voor de langste reeks aan overwinningen in de nationale competitie deelt Real Madrid nu met Barcelona.(Telegraaf)…[+]