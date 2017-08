Real Madrid trekt uitstekende vorm door bij competitiestart

Tatjana Muskiet

Real Madrid heeft in de eerste speelronde direct de koppositie veroverd in Spanje. De Madrilenen waren in het Estadio Municipal de Riazor veel te sterk voor Deportivo La Coruña, dat al voor rust op een onoverbrugbare achterstand werd gezet (0-3). Real maakte al een ijzersterke indruk tijdens de voorbereiding, waarin beslag werd gelegd op de Europese en Spaanse Super Cup. Met name de twee overwinningen op FC Barcelona van vorige week toonden aan hoe sterk het elftal van trainer Zinedine Zidane op dit moment is. Ook zonder de geschorste Cristiano Ronaldo – de sterspeler moet vijf duels brommen vanwege het duwen van een scheidsrechter – had Real geen kind aan Deportivo. De 0-1 van Gareth Bale kwam na twintig minuten tot stand. De Welshman kon simpel binnentikken in een leeg doel, nadat Karim Benzema de bal enigszins knullig voor zijn voeten had gefrommeld. De tweede treffer volgde zeven minuten later. Een splijtende voorzet van Marcelo bereikte met Casemiro een gewenste bestemming: 0-2. (Telegraaf)…[+]