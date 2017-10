Rechter overtuigt van inbraakverdachte op beeldmateriaal

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Vanuel T alias Toetem is gisteren schuldig bevonden aan inbraak in een woning. Ondanks het feit dat hij ontkent schuldig te zijn, kwam de rechter tot het wettig en overtuigend bewijs.

De magistraat zegt dat er camerabeelden zijn waarop zij Vanuel T herkent. “Ik had geen aanwijzing van niemand nodig om hem te herkennen. Hij heeft tatoeage aan de rechterarm, maar die is deels afgedekt. Het andere deel is wel te zien. Je ging het erf op en je werd al gefilmd. Je gezicht en arm zijn te zien. Ik heb de overtuiging dat jij op de beelden te zien bent’, zei de rechter. Zij was niet eens met raadsman Raoul Lobo die vond dat in dit geval een gezichtsanalyse op basis van 25 punten moest plaatsvinden. Volgens de rechter zou dat moeten gebeuren in geval het om slechte camerabeelden ging. Zij vindt dat zij de man herkent op de beelden.

Lobo maakte gebruik van literatuur van professor Peter van Koppen die gisteren ook in de rechtszaal aanwezig was. Volgens hem ontkent zijn cliënt dat hij op de beelden te zien is, waardoor de advocaat vindt dat er een gezichtsanalyse van 25 punten moest plaatsvinden. Hij zegt dat zijn cliënt tatoeage aan zijn rechterarm heeft, maar dat is volgens hem bij de persoon op de beelden niet te zien. De rechter vindt echter dat de persoon op de beelden ook op de rechterarm tatoeage heeft. De raadsman nam mee dat de vrouw van de veroordeelde verklaart dat zij hem niet herkende op de beelden.

Volgens hem heeft de vrouw het proces-verbaal bij de politie niet ondertekend waarin zij aangeeft dat zij haar man wel herkent. De vrouw verklaart dat zij slechts toiletartikelen voor haar man bracht en aan de politie zei dat zij niet wilde bemoeien met de zaak toen die hem vragen stelde. Zij vertelt nooit te hebben gezegd dat zij haar man op de beelden herkende. Lobo vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechter legde Vanuel T conform de eis van het Openbaar Ministerie twaalf maanden celstraf op waarvan twee voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van drie jaar…[+]