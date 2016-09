Rechtse pers VS teleurgesteld in Trump

Tatjana Muskiet

HEMPSTEAD – Ook conservatief Amerika is niet onder de indruk van het optreden van Donald Trump in het eerste verkiezingsdebat met Hillary Clinton. Rechtse Amerikaanse media en opiniemakers spreken van gemiste kansen voor de Republikeinse kandidaat, die het ook volgens de toonaangevende pers moest afleggen tegen Clinton. Vooral het e-mailschandaal dat Clinton achtervolgt, had Trump beter moeten uitbuiten, vinden commentatoren van Fox News, de huiszender van de Republikeinen. De Daily Caller voegt daaraan de ophef over de liefdadigheidsstichting van de Clintons toe. Volgens de rechts-populistische website was dat verzuim niet alleen aan Trump te wijten, maar had ook de debatleider de kwesties kunnen aansnijden.(Telegraaf)…[+]