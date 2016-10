Reddingspoging voor vredesproces Colombia

Tatjana Muskiet

BOGOTA – De Colombiaanse president Juan Manuel Santos is maandag begonnen met pogingen zijn vredesproces met de rebellenbeweging FARC te redden. Hij verzamelt politieke leiders om zich heen om te spreken over de mogelijkheid het afgewezen vredesakkoord in een gewijzigde vorm acceptabel te maken of om een nieuw akkoord te formuleren, meldden Colombiaanse media. Belangrijke gesprekspartners zijn mensen uit het kamp van ex-president Alvaro Uribe. Uribe keerde zich fel tegen het akkoord, omdat volgens hem de FARC-leden nog geen dag cel voor hun misdaden hoeven te vrezen. Een lichtpuntje voor Santos is dat vrijwel niemand de wapens weer wil opnemen. Het staakt-het-vuren blijft voorlopig gelden en de FARC.(Telegraaf)…[+]