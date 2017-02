Ronaldinho: “PSG kan Barça verslaan”

Tatjana Muskiet

Ronaldinho speelde tijdens zijn illustere carrière voor Paris Saint-Germain én Barcelona, de twee teams die dinsdagavond tegenover elkaar staan in de Champions League.De Braziliaanse spelmaker zette zijn eerste stappen in het Europese profvoetbal bij Paris Saint-Germain, dat hem in 2001 overnam van Grêmio. Na twee seizoenen in Parijse dienst maakte hij een droomtransfer naar Barcelona, waar hij onder meer de Champions League mee won in 2006.(goal)…[+]