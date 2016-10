Roofverdachte na achtervolging gearresteerd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een burger heeft gisteren na een achtervolging een roofverdachte kunnen aanhouden. Hij vertelt aan de krant dat hij over straat reed, toen hij opmerkte dat een man de tas van een ander wegtrok en het hazenpad koos. “Ik begreep meteen dat het om een beroving ging. Ik liet het niet daarbij liggen.”

De man belde meteen met de politie en zei dat hij de beroving had meegemaakt en had opgemerkt dat de dader naar een gereedstaande witte wagen was gerend. Hij gaf het kenteken van de auto van de dader door en stelde een achtervolging in. De man vertelt dat hij achter het verdachte voertuig heeft gereden. Op gegeven moment reed het voertuig dat hij achtervolgde een andere wagen en een bromfiets aan, op de hoek van de Limesgracht en Afi Jabastraat. De bestuurder wilde doorrijden, maar de alerte burger reed hem toen klem.

Hij stapte uit en ging naar de mannen. De rover die de tas had weggerukt, stapte uit de auto en rende weg. De alerte burger wist de bestuurder staande te houden. Hij hield hem aan en droeg hem over aan de politie die gauw ter plekke kwam. Hij maakt dit voor de tweede keer mee en is blij dat hij een belangrijke taak heeft vervuld door een dader aan te houden. Hij heeft er niet aan gedacht dat hij zelf gewond kon raken. Bij deze achtervolging heeft zijn auto schade opgelopen. Hij weet niet wie deze schade voor hem zal vergoeden. Een buurtbewoner zegt dat de rover die uit de auto stapte, naar haar erf gerend was en gilde dat er een aanrijding had plaatsgevonden. Ze probeerde hem tegen te houden, omdat ze vermoedde dat er iets mis was met de man, maar hij sprong over de schutting en maakte zich uit de voeten…[+]