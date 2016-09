Rover aangehouden

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Leden van het Regionale Bijstandsteam (RBT) Paramaribo hebben deze week JW in de kraag gevat voor het plegen van een beroving. Hij zou samen met twee anderen een winkel hebben overvallen in Paramaribo-Noord. Dat gebeurde voor sluitingstijd. De criminelen gingen gemaskerd het pand binnen. Ze maakten daarbij de dagopbrengst buit en renden naar een gereedstaande auto. Leden van RBT-Paramaribo brachten deze auto in beeld en wisten de man in zijn woning aan te houden. Bij hem is er geld aangetroffen en in beslag genomen. Hij is overgedragen aan de recherche en is intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Zijn auto is hangende het onderzoek in beslag genomen. De verdachte ontkent schuldig te zijn aan het strafbare feit. Zijn twee kompanen zijn nog voortvluchtig. RBT-Paramaribo is nog bezig hen op te sporen…[+]