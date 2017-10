Rover met bromfietspech opgepakt

Maltie Nidhansingh

PARAMARIBO – Melvin R (35) die woensdag na het plegen van zijn daad in Paramaribo bromfietspech kreeg, kon in de kraag worden gevat. Hij parkeerde zijn bromfiets voor een pand aan de Johan Bodegravenlaan en liep naar een restaurant aan de Zinniastraat. Daar bevond zich een 23-jarige jonge vrouw die bezig was inkopen te doen. Hij rukte de halsketting van de vrouw weg en rende daarmee naar zijn bromfiets. In die tussentijd begon het slachtoffer om hulp te roepen. Toen de dader bij zijn bromfiets ging, startte die niet. Omstanders wisten hem gauw aan te houden en vonden de gestolen halsketting terug op hem. Zij alarmeerden de politie die naar het plaatsdelict ging. De bromfiets van de verdachte werd in beslag genomen.[+]