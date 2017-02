Rover valt man aan

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een rover viel een man zaterdag van achteren aan in Paramaribo. Uit het onderzoek van de politie blijkt dat het slachtoffer over de Hofstraat liep. Hij werd van achteren aangevallen door een rover, waardoor zijn mobiele telefoon op de grond viel. De overvaller nam de telefoon weg. Hij was ongewapend en rende na de daad weg. Hij was gekleed in een witte trui en witte korte broek. De politie was gemeld over deze beroving. Ze is bezig de dader op te sporen…[+]