Rovers halen broekzakken jongeman leeg

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 27-jarige jongeman is zaterdag in Paramaribo beroofd van SRD 60 en een gezondheidsbril. Hij was geweest om een computer te repareren op een adres. Na het verrichten van het werk liep hij over de Mopestraat in de richting van de Fayalobistraat. Op een gegeven moment werd hij van achteren benaderd door twee rovers die op een bromfiets zaten. De daders waren ongewapend. Een van hen pakte het slachtoffer vast terwijl zijn kompaan de broekzakken doorzocht. Ze namen zijn geld en een gezondheidsbril weg. De jongeman moest ook slagen in zijn gezicht incasseren als gevolg waarvan hij een snijwond aan zijn neus opliep. Na de daad verlieten de rovers de plaats op de bromfiets en zijn nog steeds voortvluchtig. De politie onderzoekt deze zaak…[+]