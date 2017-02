Sakho van Liverpool naarCrystal Palace

Tatjana Muskiet

Crystal Palace heeft geen halve maatregelen genomen op jacht naar lijfsbehoud in de Premier League. Mamadou Sakho komt op huurbasis over van Liverpool. Sakho kwam bij Liverpool niet meer in de plannen van trainer Jurgen Klopp voor. De Fransman raakte zijn basisplaats kwijt nadat hij vorig jaar beschuldigd werd van dopinggebruik. Hij werd vrijgesproken, maar keerde nooit terug op het gewenste niveau. Crystal Palace versterkte zich eerder deze winter al met Patrick van Aanholt. De degradatiekandidaat won dinsdagavond bij het debuut van de Nederlander met 2-0 van Bournemouth. Palace staat desondanks nog op de achttiende plek in de Premier League.(goal)