Salesman overvallen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een salesman is gisteren in een winkel in Paramaribo overvallen. Hij ging samen met een collega in een bus naar de locatie. De salesman was in de bus, terwijl zijn collega in de handelszaak ging. De twee daders, van wie een gewapend was met een mes, bedreigden het slachtoffer en maakten SRD 700 en een hoeveelheid sigaretten buit. Na de daad renden ze weg in de richting van de Nieuwe Domineestraat. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. Voor zijn collega was het niet mogelijk om hem hulp te bieden. Ze vermoeden niet dat de rovers hen hebben gevolgd, want die waren te voet. Een van de rovers was gekleed in een oranje korte broek en zwarte trui en de ander in een bruinwitte trui en zwarte broek. De politie kreeg de melding van deze beroving…[+]