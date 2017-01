Santokhi geeft uitleg over Indiase diaspora

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Ter gelegenheid van Vishwa Hindi Divas en Pravasi Bhartiya Divas had de Indiase ambassade in Paramaribo op 9 januari een culturele avond in het gebouw van het Indiaas Cultureel Centrum (ICC). Ambassadeur Satender Kumar informeerde de aanwezigen over het doel van de diasporagedachte van de Pravasi Bhartiya Divas. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, die als chief guest aanwezig was, heeft in zijn korte toespraak verwezen naar een recent onderzoek van de Verenigde Naties over internationale migratietrends. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de diaspora van India de grootste ter wereld is met 16 miljoen Indiërs die buiten India wonen. Dit meldt de VHP in een persbericht.

Santokhi vermeldde hierbij dat in het internationale culturele landschap de diaspora van India een belangrijke en unieke krachtenveld is vanwege een gevarieerd mondiaal gemeenschap dat op elk continent is vertegenwoordigd met verschillende talen, culturen en godsdiensten. De internationale positie van India als geloofwaardige mondiale speler – mede door benutting van zowel de financiële als intellectuele potentie van haar diaspora – is door hem aangehaald.

Ook de functionering van India als grootste democratie ter wereld werd genoemd en PM Narendra Modi werd als voorbeeld voor internationale leiders gesteld in voornamelijk de aanpak van corruptie, omdat overheidsmiddelen bestemd voor ontwikkeling verloren gaan aan corruptie. Santokhi noemde ook de belangrijke bijdrage van de hindostaanse bevolking in de Surinaamse samenleving en sprak zijn erkenning uit voor de Indiase diaspora….[+]