‘Scamacca terug naar Italië’

Tatjana Muskiet

De kans is groot dat Gianluca Scamacca PSV zonder minuten in de hoofdmacht verlaat. De Eindhovenaren praten met Sassuolo over een overname van de 18-jarige spits.Scamacca kwam in januari 2015 van AS Roma naar PSV waar hij in de jeugdopleiding ging spelen. In twee jaar schopte hij het tot slechts drie optredens in de Jupiler League namens Jong PSV. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het niet.PSV onderhandelt volgens De Telegraaf met Sassuolo over een definitieve transfer. De onderhandelingen met de nummer zestien van de Serie A zouden zich bevinden in een vergervorderd stadium, al moet Scamacca wel nog medisch worden gekeurd.(goal)…[+]