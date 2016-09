Scholes: ‘Pogba heeft een type Modric nodig’

Tatjana Muskiet

Paul Pogba maakt in zijn eerste weken bij Manchester United nog geen onuitwisbare indruk. Clubicoon Paul Scholes denkt dat de Fransman baat zou hebben bij de komst van een type speler als Toni Kroos of Luca Modric. Pogba werd donderdag in de Europa League tegen Feyenoord (1-0 nederlaag) uit de wedstrijd gespeeld door Karim El Ahmadi. “Dit was opnieuw niet zijn beste prestatie”, zegt Scholes in gesprek met The Telegraph. “Ik denk dat het wel zal komen, het is nog steeds vroeg in het seizoen.”(Telegraaf)…[+]